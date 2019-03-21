21.03.2019, 11:08

ВИДЕО: В Италии выходец из Сенегала угнал и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми

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NEWSru.com
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ВИДЕО: В Италии выходец из Сенегала угнал и пытался сжечь школьный автобус вместе с детьми
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В Италии 46-летний выходец из Сенегала угнал автобус, в котором находились школьники и несколько взрослых, а затем поджег транспортное средство, сообщает RaiNews24.

По данным телеканала, инцидент произошел в провинции Кремона, на трассе недалеко от Милана. После угона автобуса один из детей позвонил родителям, они в свою очередь сообщили о происходящем в полицию.

Захватчик заявил пассажирам, что "никто не выживет", передает АР. Он отобрал у детей телефоны и приказал сопровождающим связать школьникам руки кабельными стяжками, угрожая разлить топливо и поджечь автобус. Сопровождающие слабо связали руки некоторым ученикам.

Телефон одного из школьников упал на пол. Одноклассник подростка сумел освободить руки и поднял его — так удалось связаться с полицией. Правоохранительные органы отреагировали на информацию, перекрыв дорогу несколькими полицейскими автомобилями.

Угнавший автобус пытался прорвать кордон из машин, однако при столкновении потерял управление и врезался в ограждение. Затем злоумышленник разлил бензин в салоне автобуса и поджег его.

Карабинерам удалось задержать водителя автобуса и вытащить всех находившихся в транспортном средстве (51 человек). В результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Однако 14 человек, 12 из которых дети, были госпитализированы с симптомами отравления дымом. Сам мужчина госпитализирован с ожогами.

Во время допроса угнавший автобус, которого зовут Усейн Сай, заявил, что своими действиями хотел остановить гибель людей в Средиземном море, которые бегут в Европу с африканского континента. "Это был мой личный выбор, я не мог видеть детей, разорванных акулами в Средиземном море, беременных женщин и мужчин, бегущих из Африки", — пояснил Сай.

Злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году. По данным агентства ANSA, в 2007-м и 2011 годах он был осужден за вождение в нетрезвом виде и сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетнего. Sky TG24 передает, что водитель работал в автобусной компании в течение 15 лет без каких-либо проблем с трудоустройством.

Глава антитеррористического центра Милана Альберто Нобили заявил, что Сай предположительно действовал в одиночку и не был связан с какими-либо террористическими группировками. При этом прокурор Милана Франческо Греко заявил, что правоохранительные органы готовы рассматривать инцидент в том числе и как теракт.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении разослать мэрам всех городов циркуляр о проверке всех социальных работников на наличие судимости. "Я хочу знать, кто доверил этому человеку автобус с детьми", — заявил Сальвини.


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