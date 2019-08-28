ВИДЕО | В Испании разбился военный самолет, пилот погиб

Инцидент произошел около города Ла-Манга в провинции Мурсия. По данным ведомства, самолет вылетел в 09:38 по местному времени. В Минобороны рассказали, что в нем находился только инструктор, который успел катапультироваться. Несколько спасательных катеров отправились на его поиски.

В аккаунте ВВС Испании в Twitter сообщается, что пилот погиб. ”В отсутствие подтверждения от судебно-медицинской экспертизы относительно останков все указывает на то, что наш коллега пилот-инструктор скончался”, — говорится в сообщении. Источники El Periodico отмечают, что останки пилота нашли на пляже.

Экстренные службы провинции Мурсия в Twitter добавляют, что обломки самолета также прибило к пляжу. К их изучению приступили Гражданская гвардия и ВВС Испании.