ВИДЕО | В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В Иране в городе Бендер-Аббас жители попытались сжечь больницу, где, предположительно, находятся зараженные коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Iran International в своем Twitter.
На кадрах видно, как горожане наблюдают за горящим медицинским учреждением. Позже огонь потушили.
По данным Iran International, люди протестовали против того, что в больницу привезли десять человек с подтвержденным коронавирусом.
ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Из Китая пришла ужасная весть о коронавирусе
В одном из ереванских домов сорвался лифт: есть пострадавший –...