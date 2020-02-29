ВИДЕО | В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

На кадрах видно, как горожане наблюдают за горящим медицинским учреждением. Позже огонь потушили.

По данным Iran International, люди протестовали против того, что в больницу привезли десять человек с подтвержденным коронавирусом.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020