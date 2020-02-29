ВИДЕО | В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В Иране в городе Бендер-Аббас жители попытались сжечь больницу, где, предположительно, находятся зараженные коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Iran International в своем Twitter.
На кадрах видно, как горожане наблюдают за горящим медицинским учреждением. Позже огонь потушили.
По данным Iran International, люди протестовали против того, что в больницу привезли десять человек с подтвержденным коронавирусом.
ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ
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