31.07.2020, 17:35

ВИДЕО | В ходе нападения на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

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ВИДЕО | В ходе нападения на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек
epa

В Берлине четверо неизвестных напали на отделение банка, расположенное в торговом центре Karstadt. Пострадали как минимум 11 человек, сообщили РИА "Новости" в полиции города.

"Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", — уточнили представители спасательной службы столицы Германии.

Станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе" перекрыли. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.

"Полицейская операция продолжается в настоящее время. Речь идет о нападении с целью грабежа. Произошло ли это прямо в торговом центре или рядом с ним, пока не известно. <...> Неизвестно, удалось ли грабителям похитить деньги", — добавили в полиции.

Собеседник агентства отказался официально подтвердить информацию о том, что бандиты применили слезоточивый газ (ранее об этом сообщали спасатели).

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