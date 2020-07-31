ВИДЕО | В ходе нападения на торговый центр в Берлине пострадали 11 человек

В Берлине четверо неизвестных напали на отделение банка, расположенное в торговом центре Karstadt. Пострадали как минимум 11 человек, сообщили РИА "Новости" в полиции города.
"Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", — уточнили представители спасательной службы столицы Германии.
Станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе" перекрыли. Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут.
"Полицейская операция продолжается в настоящее время. Речь идет о нападении с целью грабежа. Произошло ли это прямо в торговом центре или рядом с ним, пока не известно. <...> Неизвестно, удалось ли грабителям похитить деньги", — добавили в полиции.
Собеседник агентства отказался официально подтвердить информацию о том, что бандиты применили слезоточивый газ (ранее об этом сообщали спасатели).
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