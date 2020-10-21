21.10.2020, 18:12

ВИДЕО | В Грузии задержали налетчика, захватившего заложников в банке

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Дополнено в 21.35
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ВИДЕО | В Грузии задержали налетчика, захватившего заложников в банке
AP

Мужчина, захвативший заложников в банке в Зугдиди, сдался полиции, сообщил грузинский Первый канал.

Отмечается, что спецоперация завершилась, силовики вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены.

Вооруженный человек днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил его сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек.

Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать через пожарную лестницу и крышу, пожилых людей и беременную женщину освободил сам преступник.


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