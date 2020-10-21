21.10.2020, 18:12
ВИДЕО | В Грузии задержали налетчика, захватившего заложников в банке(14)
Дополнено в 21.35
Мужчина, захвативший заложников в банке в Зугдиди, сдался полиции, сообщил грузинский Первый канал.
Мужчина, захвативший заложников в банке в Зугдиди, сдался полиции, сообщил грузинский Первый канал.
Отмечается, что спецоперация завершилась, силовики вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены.
Вооруженный человек днем ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил его сотрудников и посетителей, требуя 500 тысяч долларов. По данным одного из заложников, в комнате вместе с захватчиком находились 19 человек.
Грузинские телекомпании сообщали, что несколько человек сумели убежать через пожарную лестницу и крышу, пожилых людей и беременную женщину освободил сам преступник.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Онколог назвал главного врага рака
Вот это похоже на правду: как появился COVID
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда