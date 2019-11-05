ВИДЕО: В Греции в холодильной камере грузовика нашли 41 мигранта
Греческая полиция обнаружила 41 нелегального мигранта в грузовике-рефрижераторе в ходе дорожной проверки на севере Греции, сообщает Reuters.
Греческая полиция обнаружила 41 нелегального мигранта в грузовике-рефрижераторе в ходе дорожной проверки на севере Греции, сообщает Reuters.
Грузовик был остановлен на шоссе возле города Ксанти. В ходе проверки полицейские обнаружили в рефрижераторе 41 мигранта. Сообщается, что большинство обнаруженных мигрантов — граждане Афганистана.
Водителя грузовика задержали. Его и мигрантов доставили в ближайший полицейский участок для выяснения обстоятельств. Местные власти заверили, что нелегальные мигранты не пострадали, поскольку система охлаждения в грузовике была отключена.
Как уже сообщалось, в октябре в Великобритании в грузовике были найдены мертвыми 39 человек, предположительно, мигранты из Вьетнама.
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