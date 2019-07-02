02.07.2019, 11:30

ВИДЕО | В Гонконге протестующие захватили парламент и вывесили британский колониальный флаг — против усиления власти Китая

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ВИДЕО | В Гонконге протестующие захватили парламент и вывесили британский колониальный флаг — против усиления власти Китая
Foto: VIVEK PRAKASH, AFP

1 июля 2019 года, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, сотни протестующих ворвались в здание местного парламента и вывесили в зале заседаний флаг, который использовали административные учреждения, когда город был британской колонией. Теперь это один из главных символов протеста против китайской власти, пишет "Медуза".

По данным протестующих, на улицы вышли около 550 тысяч жителей семимиллионного города. Власти оценивают число участников акции в 190 тысяч. В руках у демонстрантов, ворвавшихся в законодательное собрание, были вырванные с улиц дорожные знаки и арматура, от полицейских они защищались с помощью металлических листов, превращенных в импровизированные щиты. Перед зданием парламента полиция распылила слезоточивый газ.

Протестующие, вышедшие на улицы под лозунгом ”Свободу Гонконгу!”, облили краской портреты бывших спикеров парламента и исписали стены лозунгами против нового законопроекта об экстрадиции.

Именно этот законопроект, позволяющий выдавать обвиняемых даже тем юрисдикциям, с которыми у Гонконга не заключен договор об экстрадиции, стал несколько недель назад поводом для начала массовых протестов. Формально законопроект разрабатывали для того, чтобы отправить на Тайвань мужчину, подозреваемого в убийстве своей подруги. Однако оппозиция не сомневается, что в реальности его принятие лоббировала КНР, чтобы добиться выдачи неугодных китайцев, скрывающихся в Гонконге. Власти города утверждали, что подозреваемых по политическим делам выдавать не будут, но противники законопроекта уверены: китайские правоохранительные органы станут по надуманным поводами инициировать дела против оппозиционеров.

Гонконг в 1997 году вернулся в китайскую юрисдикцию из-под власти Великобритании, но до последнего времени сохранял значительную автономию по формуле ”одна страна — две системы”. По мнению противников местных властей, закон об экстрадиции — серьезный шаг к полному подчинению Китаю.

15 июня, через шесть дней после крупнейшей за последние годы демонстрации протеста, закончившейся столкновениями с полицией, глава города Кэрри Лам объявила, что приостанавливает работу над законопроектом. Оппозиционеры, однако, расценили это только как тактическую уступку и потребовали отзыва закона. В последующие дни демонстрации и митинги продолжились.

Как пишет Der Spiegel, протестное движение в Гонконге с течением времени становится все более радикальным. Один из участников протестов по имени Фред Чан Хо Фай в колонке для The New York Times объяснил, что готовность демонстрантов к силовым акциям — ответ не только на нынешние действия полиции, но и реакция на события 2014 года. Тогда многомесячные массовые мирные акции с требованием демократизации общественной жизни Гонконга, известные как ”революция зонтиков”, закончились жестким разгоном демонстрантов и судами над оппозиционными активистами и политиками. Теперь демонстранты больше не верят в добрую волю властей.

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Власти КНР с самого начала обвиняли протестующих в том, что они действуют под влиянием ”иностранных держав”. Кроме того, Китай обвинил западные державы во вмешательстве во внутренние дела Гонконга — после того как США и Великобритания призвали власти города уважать права человека. Отдельно Пекин подчеркнул, что Лондон больше не имеет отношения к своей бывшей колонии. Однако в последние дни, особенно в связи с саммитом ”Большой двадцатки” в Осаке, китайские представители стали высказываться более осторожно.

Как отмечает Reuters, протесты в Гонконге проходят в неблагоприятное для КНР время — на фоне продолжающейся торговой войны с США, экономических трудностей и территориальных споров с соседями по Южно-Китайскому морю. При этом, пишет Der Spiegel, для Китая важно, чтобы противостояние в Гонконге закончилось в ближайшие месяцы — до того, как в стране 1 октября будут отмечать 70-летие коммунистического режима.

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