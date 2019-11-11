11.11.2019, 11:23

ВИДЕО: В Гонконге полицейский выстрелил в участника антиправительственных протестов


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В Гонконге в ходе массовых антиправительственных протестов полиция вновь ранила выстрелом демонстранта. 21-летний активист получил ранение живота и госпитализирован в критическом состоянии, сообщили органы здравоохранения Гонконга и гонконгские СМИ в понедельник, 11 ноября.

На видеозаписи, выложенной в социальных сетях, видно, как полицейский в упор направляет пистолет в одного из демонстрантов, завязывается потасовка. Когда в сторону полицейского начинает двигаться другой демонстрант, страж порядка стреляет в него и делает еще два выстрела в другом направлении, пишет DW.

"Полиция обвиняет "погромщиков"

Полиция подтвердила данный инцидент, отметив, что этот полицейский 11 ноября был вынужден выхватывать табельное оружие еще дважды. В правоохранительных органах Гонконга объяснили случившееся "незаконными действиями погромщиков".

Это уже третий случай огнестрельного ранения демонстрантов с тех пор, как в июне в Гонконге начались массовые протесты сначала — против законопроекта о выдаче предполагаемых преступников властям КНР, а впоследствии — против пропекинской администрации Гонконга в целом.

Новая волна насилия

Инцидент 11 ноября произошел на фоне нового витка столкновений между демонстрантами и полицией. Активисты перегородили дороги в различных районах Гонконга, устраивали поджоги и забрасывали полицейских камнями. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

Целый ряд вузов Гонконга 11 ноября оставались закрытыми, общественный транспорт города работал с ограничениями.

Новая волна насилия поднялась после гибели одного из активистов 8 нооября. 22-летний студент скончался от тяжелых травм на минувшей неделе после того, как в ходе протестов упал с крыши паркинга для автомобилей.

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