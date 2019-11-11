ВИДЕО: В Гонконге полицейский выстрелил в участника антиправительственных протестов

На видеозаписи, выложенной в социальных сетях, видно, как полицейский в упор направляет пистолет в одного из демонстрантов, завязывается потасовка. Когда в сторону полицейского начинает двигаться другой демонстрант, страж порядка стреляет в него и делает еще два выстрела в другом направлении, пишет DW.

"Полиция обвиняет "погромщиков"

Полиция подтвердила данный инцидент, отметив, что этот полицейский 11 ноября был вынужден выхватывать табельное оружие еще дважды. В правоохранительных органах Гонконга объяснили случившееся "незаконными действиями погромщиков".

Это уже третий случай огнестрельного ранения демонстрантов с тех пор, как в июне в Гонконге начались массовые протесты сначала — против законопроекта о выдаче предполагаемых преступников властям КНР, а впоследствии — против пропекинской администрации Гонконга в целом.

Новая волна насилия

Инцидент 11 ноября произошел на фоне нового витка столкновений между демонстрантами и полицией. Активисты перегородили дороги в различных районах Гонконга, устраивали поджоги и забрасывали полицейских камнями. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и резиновые пули.