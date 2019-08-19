ВИДЕО: В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Сообщается, что 23-метровый аттракцион "Полет орла", окрашенный в коричневый цвет, был введен в эксплуатацию в парке развлечений "Татцмания" в немецком городе Лёффинген в начале августа. На нем установлены две конструкции с сидениями, каждое из которых украшено головой орла. При запуске аттракциона эти конструкции вращались, внешне напоминая гостям парка свастику.

Видео с аттракционом, подтверждающие сходство, начали распространяться в интернете почти сразу после начала работы "Полета орла". Администрация парка тоже узнала о впечатлениях гостей о новом развлечении.

Как заявил изданию управляющий парка Патрик Хасслер, это было недопустимо, поэтому сейчас аттракцион закрыт. По его словам, ранее администрация и персонал парка не замечали сходства со свастикой. Теперь принято решение об изменении устройства аттракциона, чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций.