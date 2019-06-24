ВИДЕО: В Германии столкнулись два истребителя

По предварительным данным, летчики успели вовремя катапультироваться и выжили. Несмотря на это, местоположение военных пока неизвестно.

Тем временем в соцсетях уже появилось первое видео с места авиакатастрофы. Судя по кадрам, самолеты упали недалеко от озера.