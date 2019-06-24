ВИДЕО: В Германии столкнулись два истребителя

В Германии столкнулись два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ.
По предварительным данным, летчики успели вовремя катапультироваться и выжили. Несмотря на это, местоположение военных пока неизвестно.
Тем временем в соцсетях уже появилось первое видео с места авиакатастрофы. Судя по кадрам, самолеты упали недалеко от озера.
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