24.06.2019, 16:06

ВИДЕО: В Германии столкнулись два истребителя

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rus.delfi.ee
EST 8

В Германии столкнулись два военных самолета Eurofighter, принадлежащих ФРГ.

По предварительным данным, летчики успели вовремя катапультироваться и выжили. Несмотря на это, местоположение военных пока неизвестно.

Тем временем в соцсетях уже появилось первое видео с места авиакатастрофы. Судя по кадрам, самолеты упали недалеко от озера.

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