ВИДЕО: В Финском заливе перевернулся катер: восемь человек спасли, поиски одного продолжаются(1)
МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе, информирует "Интерфакс".
МЧС РФ сообщает о восьми спасённых с тонущего катера в Финском заливе, информирует "Интерфакс".
"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга, у Канонерского острова, маломерный катер потерял ход и начал тонуть. К месту были направлены спасательные катера МЧС России и городских служб", — сказали в пресс-службе.
В 22:00 прибывшие на место спасатели подняли из воды 8 человек, которым было оказана первая медицинская помощь, добавили там.
По информации от пассажиров, на катере находилось 9 человек.
На данный момент на берег доставлены и переданы врачам двое спасенных. Остальные пассажиры в ближайшее время будут также доставлены на берег и переданы скорой помощи.
"Поиски еще одного пассажира продолжаются", — заявили в МЧС.
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