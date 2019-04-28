ВИДЕО: В Финском заливе перевернулся катер: восемь человек спасли, поиски одного продолжаются

"Поступило сообщение о том, что в акватории Финского залива Санкт-Петербурга, у Канонерского острова, маломерный катер потерял ход и начал тонуть. К месту были направлены спасательные катера МЧС России и городских служб", — сказали в пресс-службе.

В 22:00 прибывшие на место спасатели подняли из воды 8 человек, которым было оказана первая медицинская помощь, добавили там.

По информации от пассажиров, на катере находилось 9 человек.

На данный момент на берег доставлены и переданы врачам двое спасенных. Остальные пассажиры в ближайшее время будут также доставлены на берег и переданы скорой помощи.

"Поиски еще одного пассажира продолжаются", — заявили в МЧС.