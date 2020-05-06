06.05.2020, 00:49

ВИДЕО | В Эмиратах пылало жилое 48-этажное здание

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обновлено в 07:34
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Пожар в ОАЭ
Пожар в ОАЭФото: скриншот из видео

В твиттере издания "Халидж Таймс" появилось видео пожара в высотном жилом здании, расположенном в эмирате Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Пожар начался в 9.40 вечера по местному времени. Издание отмечает, что всех жильцов удалось вывести из здания перед началом тушения, поэтому никто не пострадал. Для осмотра здания после пожара спасатели активно использовали дроны.

Как сообщило сегодня рано утром издание BáıgeNews.kz, к настоящему моменту здание потушили.

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