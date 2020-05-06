ВИДЕО | В Эмиратах пылало жилое 48-этажное здание

В твиттере издания "Халидж Таймс" появилось видео пожара в высотном жилом здании, расположенном в эмирате Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Пожар начался в 9.40 вечера по местному времени. Издание отмечает, что всех жильцов удалось вывести из здания перед началом тушения, поэтому никто не пострадал. Для осмотра здания после пожара спасатели активно использовали дроны.
Fire breaks out in Sharjah building
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Как сообщило сегодня рано утром издание BáıgeNews.kz, к настоящему моменту здание потушили.
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