ВИДЕО | В Эмиратах пылает жилое 48-этажное здание

Пожар начался в 9.40 вечера по местному времени. Издание отмечает, что всех жильцов удалось вывести из здания перед началом тушения, поэтому никто не пострадал. Для осмотра здания после пожара спасатели активно использовали дроны.

Fire breaks out in Sharjah building

Details...https://t.co/ECgPVKKWVk Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020



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