ВИДЕО | В Дагестане отстранили заведующую отделением больницы, где медсестер с ОРВИ лечили в подсобке

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушки лежат под капельницами в больничной подсобке. Главврач больницы в интервью изданию Baza предположил, что речь идет об инсценировке.

Позже представитель дагестанского Минздрава заявил "Интерфаксу", что медсестры "занимались самолечением" от ОРВИ — у них взяли тест на COVID-19, но у всех результаты были отрицательными. По его словам, больные коронавирусом содержатся в другом изолированном отделении больницы.

Мэр Дербента Хизри Абакаров написал в Instagram, что обсудил ситуацию с главврачом больницы. Он сообщил, что помимо отстранения главы инфекционного отделения, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе.

"В инфекционном отделении ЦГБ сейчас функционирует два изолированных друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний, у них взяли мазки на определение COVID-19, коронавируса у них нет. Во второй части инфекционки содержатся пациенты с подтвержденным диагнозом на коронавирус", — пояснил глава города.

По его данным, ситуация, попавшая на видео, произошла в провизорной части: несколько представителей младшего медицинского персонала почувствовали себя плохо и для них организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья.

По словам Абакарова, женщин, показанных на видео, перевели в "хорошие палаты" в здании старого роддома на улице Шеболдаева, где уже организовано провизорное отделение, помещения для проживания медицинского персонала, а также отдельные отделения для больных с подтвержденным диагнозом коронавируса. "Проводится лечение, сейчас жалоб на условия содержания у пациентов нет. <…> Надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится", — заключил глава города. На 23 апреля в Дагестане зафиксировано 454 случая заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что более половины (55%) из 74 обнаруженных в России очагов коронавируса нового типа представляют собой вспышки в медучреждениях. Первые случаи заболевания врачей были связаны с их путешествиями за границу. Одна из самых нашумевших — история главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.