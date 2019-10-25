ВИДЕО | В центре Риги случился крупный пожар: огонь охватил гостиницу

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на улицу Негю был получен в 9.37. Прибыв на указанный адрес, спасатели констатировали, что из трехэтажного здания валит дым и образовалось небольшое задымление.

Учитывая, что горение происходило в нескольких местах и пламя быстро распространялось, для тушения пожара были привлечены дополнительные ресурсы — на месте работают более 50 спасателей и 12 пожарных машин. На подмогу прибыли также пожарные из Юрмалы и Саулкрасты.

Представитель Рижского Центрального рынка Александр Шунин сообщил, что пожар произошёл в здании, где находится кафе и служебная гостиница. Причиной происшествия стали неполадки с отопительных котлом.

Все находившиеся в здании люди эвакуированы. Информации о пострадавших пока не поступало.

В 12.50 пожар повышенной опасности удалось локализовать. Общая площадь горения составила 1100 квадратных метров. С территории Центрального рынка были эвакуированы 2000 человек.