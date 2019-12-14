14.12.2019, 11:40

ВИДЕО: В центре Риги несколько мужчин и женщин подрались из-за ДТП


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ВИДЕО: В центре Риги несколько мужчин и женщин подрались из-за ДТП
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14 июня 2017 года в период с 17.33 до 17.35 в Риге, напротив дома номер 38 по бульвару Аспазияс произошла драка.

По факту хулиганства был начат уголовный процесс. Как видно на записи, в драку вовлечены несколько мужчин и женщин. Не исключено, что причиной такого выяснения отношений могло стать ДТП.

Рижская полиция попросила откликнуться свидетелей происшествия.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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