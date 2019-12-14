ВИДЕО: В центре Риги несколько мужчин и женщин подрались из-за ДТП

По факту хулиганства был начат уголовный процесс. Как видно на записи, в драку вовлечены несколько мужчин и женщин. Не исключено, что причиной такого выяснения отношений могло стать ДТП.

Рижская полиция попросила откликнуться свидетелей происшествия.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.