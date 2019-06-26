ВИДЕО: В центре Москвы мужчина облил себя бензином

”К зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение”, — сообщил собеседник агентства.

Мужчина требовал, чтобы для переговоров к нему вышел глава ведомства Владимир Якушев. Однако позже к нему подошел заместитель министра Юрий Гордеев, который проводил нарушителя порядка в здание. После разговора удалось установить, что мужчина требовал разрешить ему строить дом на его собственной земле. По его словам, он является главой многодетной семьи и воспитывает троих детей, однако не может построить для них дом.

”По предварительным данным, мужчина является жителем деревни Костино Рязанской области, он требует снять запрет на строительство его индивидуального дома. Это может быть связано с ранее установленными охранными зонами ”есенинских” мест”, — пояснили в Минстрое.

Позже дебошира вывели из здания полицейские. В настоящий момент в отношении него ведутся следственные действия.

По данным телеграм-канала Mash, мужчину зовут Абдусалам Залбегов, ему 31 год. После того, как его дом попал в ”запретную зону”, Залбегову пообещали возместить или дать новый участок, однако за несколько лет этого так и не произошло.

Как рассказала телеграм-каналу жена задержанного, она не знала о планах супруга добиваться прав на участок таким образом. По ее словам, они общались с мужем по телефону, когда он ехал в Минстрой — мужчина сообщил, что просто едет ”поговорить по участку”.