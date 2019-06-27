ВИДЕО | В Бурятии загорелся пассажирский самолет: двое погибших, десятки раненых

Экипаж самолета Ан-24, совершивший аварийную посадку на севере Бурятии, докладывал об отказе систем управления, а также сообщали, что самолет садится с одним двигателем. Бортовые самописцы самолета функционируют нормально и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет. Как сообщили РИА "Новости" во Всероссийском союзе страховщиков, семьям пилота Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова выплатят по миллиону рублей.

По данным "Интерфакса", Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку авиакомпании "Ангара", которой принадлежит самолет. На место выехал Байкальский транспортный прокурор. Сама авиакомпания готовит к вылету дополнительный борт за пассажирами. Об этом в четверг сообщила представитель авиаперевозчика Алена Аверина.

"Готовится к вылету борт, чтобы забрать из Нижнеангарска пассажиров, которые должны были вылететь самолетом, совершившим жесткую посадку", — цитирует ее РИА "Новости". Дополнительным бортом вылетают специалисты авиаперевозчика, намеренные разобраться с ситуацией.

17-летний молодой человек, находившийся на борту Ан-24 во время ЧП, рассказал, что левый двигатель отказал за 15-20 минут до посадки в Нижнеангарске, пишет gazeta.ru.

”Когда мы приземлились, пилоты начали тормозить, но этого было недостаточно. И мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал”, — приводит слова пассажира телеграм-канал ”112”.

"Затем когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий и было неприятно”, — сказал он и добавил, что через 10 минут после эвакуации у самолета взорвался второй двигатель

Другой пассажир Ан-24 сообщил, что проблемы с самолетом начались еще во время полета. По его словам, пассажиры увидели в иллюминатор, что один из двигателей не работает. Экипаж судна не стал об этом сообщать. Мужчина утверждает, что после отказа двигателя паники в салоне не было.

За 30 км до аэродрома в Нижнеангарске второй пилот сообщил, что у самолета отказал левый двигатель, пишет портал Baza со ссылкой на источник в аэропорту. По неофициальным данным, скорость захода на посадку была в полтора раза выше нормы. По этой причине после приземления с правой стойки шасси слетела резина, из-за чего самолет на взлетно-посадочной полосе сильно повело в сторону. Пилоты не смогли его выровнять, и Ан-24 вылетел за пределы ВПП.

Информацию о том, что отказ двигателя привел к частичной потере управления самолетом, подтвердил источник ”Интерфакса”, знакомый с ситуацией.

”После отказа техники самолет стал неуправляем. Экипаж ничего сделать не мог”, — сказал он.

Сообщается, что открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. Межгосударственный авиационный комитет и Росавиация примут участие в расследовании аварийной посадки.