ВИДЕО | В Бурятии пассажирский самолет совершил жесткую посадку и загорелся: двое погибших, десятки раненых

После взлета отказал один из двигателей самолета, и экипаж решил вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся.

При аварийной посадке погибли два человека. По информации источника в экстренных службах региона, это командир экипажа и бортмеханик. В медицинских службах сообщают о 22 пострадавших. Всего на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа.

Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). В аэропорту организован оперативный штаб."Основная и пока единственная версия — отказ левого двигателя перед посадкой", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В свою очередь глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обратившиеся за медицинской помощью пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. "Тяжелых пострадавших нет, у всех средняя и легкая тяжести", — сказал он. На месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел.