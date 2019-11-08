ВИДЕО: В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Бишкека прогремели три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
ЧП произошло в 13:38 (10:38 мск) в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.
"В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших", — сообщил агентству директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.
Сотрудница кафе скончалась на месте от полученных ожогов. Sputnik Киргизия пишет, что среди раненых есть дети.
По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом. В 14:08 (11:08 мск) пожар удалось локализовать, сейчас идет разбор завалов.
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