ВИДЕО: В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе

ЧП произошло в 13:38 (10:38 мск) в точке быстрого питания "Антошка" на пересечении улиц Чуй и Эркиндик. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, после этого вспыхнул огонь.

"В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших", — сообщил агентству директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

Сотрудница кафе скончалась на месте от полученных ожогов. Sputnik Киргизия пишет, что среди раненых есть дети.

По предварительным данным, взорваться могли баллоны с газом. В 14:08 (11:08 мск) пожар удалось локализовать, сейчас идет разбор завалов.