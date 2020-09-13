ВИДЕО | В Беларуси протестующие атаковали ударившего женщину майора милиции

Народ бросился на защиту, передает tut.by. Спустя минуту майора отвели в микроавтобус.

В Минске в это воскресенье снова военная техника, в том числе — автозаки и машины с колючей проволокой. В разных районах столицы, а также в регионах идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.