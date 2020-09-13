13.09.2020, 17:54
ВИДЕО | В Беларуси протестующие атаковали ударившего женщину майора милиции(68)
В белорусском Жодино народное негодование вызвал майор милиции, который внезапно ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала.
В белорусском Жодино народное негодование вызвал майор милиции, который внезапно ударил женщину по лицу с такой силой, что та упала.
Народ бросился на защиту, передает tut.by. Спустя минуту майора отвели в микроавтобус.
В Минске в это воскресенье снова военная техника, в том числе — автозаки и машины с колючей проволокой. В разных районах столицы, а также в регионах идут задержания людей, которые вышли на улицы на акции протеста.
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