ВИДЕО | В Беларуси новая волна протестов после тайной инаугурации Лукашенко. ОМОН применил водометы

Около 19 часов люди вышли на улицы Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Солигорска и других городов. В Минске, по оценке ”Интерфакса”, в разных районах протестовали около пяти-семи тысяч человек.

В Минске практически сразу начали жестко разгонять и задерживать людей. Протестующие из разных концов города подошли к стеле ”Минск — город-герой”. Силовики перекрыли там движение, после чего начали вытеснять собравшихся. Против демонстрантов применили водометы. Также протестующих избивали дубинками, против них применяли электрошокеры. Омоновцы кричали людям, чтобы те уходили: ”Уходите, сегодня будет больно!”

Внимание. На этом видео показаны сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть этот ролик.

Силовики провели задержания в разных районах Минска. Протестующих задерживали от Октябрьской площади возле гостиницы ”Юбилейная” в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе Минска. Демонстрантов задерживали, избивая дубинками. Спустя примерно час после начала акции протеста возле стелы ”Минск — город-герой” слышали выстрелы, сообщили фотограф Антон Мотолько и издание Tut.by, сославшиеся на очевидцев. У стелы вновь применили водометы, затем их использовали и в других районах Минска.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ”Интерфакс-Запад” о нескольких десятках задержаных. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства.

Тем временем незарегистрированный правозащитный центр ”Весна” сообщает уже о 200 задержанных в ходе протестных акций в разных городах республики, большая часть из них — в Минске. Вместе с тем, напротив около 15 из них на данный момент уже стоит пометка ”отпустили”.

TUT.BY0:25

А это видео было снято в Минске раньше. Силовики замахиваются дубинками на замедляющиеся и сигналящие автомобили возле метро ”Восток”.

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