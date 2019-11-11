ВИДЕО: В Австралии природные пожары охватили миллион гектаров. Есть жертвы

Причинами пожаров стало отсутствие дождей и крайне высокие температуры, превышающие 35 градусов по Цельсию.

В Новом Южном Уэльсе площадь горящей или уже выгоревшей территории составляет 970 тысяч гектаров, в Квинсленде горят 11 тысяч гектаров. В Сиднее, расположенном в Новом Южном Уэльсе, объявлен ”катастрофический уровень пожарной опасности”. Как отмечает Reuters, это случилось впервые за 10 лет, с тех пор как была введена новая шкала предупреждений о пожарах.

Жертвами пожаров в общей сложности стали три человека, сгорели 200 домов. Шесть тысяч человек эвакуированы, десяткам тысяч предписано быть в любой момент готовыми к эвакуации. Из-за пожаров закрыты 500 школ и отменены десятки междугородних железнодорожных и автобусных маршрутов, власти намереваются привлечь к тушению пожаров армию.