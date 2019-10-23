ВИДЕО | В Англии в грузовике нашли 39 трупов

Водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве.

По предварительным данным, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых человек и одного подростка.

Как сообщает The Gguardian, установлено, что грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в воскресенье, 19 октября, в порту Холихед, что в Англси в Северном Уэльсе. Задержанный — водитель грузовика, передает Newsru.com. "Мы арестовали водителя грузовика по подозрению в причастности к преступлению, идет расследование", — заявил офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер.

Вокруг зоны обнаружения грузовика установлен полицейский кордон.