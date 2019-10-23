ВИДЕО | В Англии в грузовике нашли 39 трупов

В Англии в Эссексе нашли в грузовике 39 трупов, водитель арестован, сообщает BBC News.
Водитель грузовика, 25-летний мужчина из Северной Ирландии, был арестован по подозрению в убийстве.
По предварительным данным, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых человек и одного подростка.
Как сообщает The Gguardian, установлено, что грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в воскресенье, 19 октября, в порту Холихед, что в Англси в Северном Уэльсе. Задержанный — водитель грузовика, передает Newsru.com. "Мы арестовали водителя грузовика по подозрению в причастности к преступлению, идет расследование", — заявил офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер.
Вокруг зоны обнаружения грузовика установлен полицейский кордон.
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