ВИДЕО | В Амстердаме устроили вечеринку на 1300 человек ради COVID-эксперимента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parool.nl.
В субботу вечером самую большую крытую арену Ziggo Dome пришли 1300 человек на часовой DJ-сет. Всех участников вечеринки разделили на пять "бульбашек" по 250 человек и еще одну из 50 человек, в каждой из которых действовали разные правила.
Целью этого эксперимента было проверить и выяснить, как можно проводить массовые мероприятия вроде клубных вечеринок в условиях продолжающейся пандемии. Исследователи выяснят, как коронавирус может распространяться при различных правилах в помещениях, включая привычный близкий контакт между людьми на танцевальных вечеринках без масок и социальной дистанции.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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