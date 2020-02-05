05.02.2020, 18:25

ВИДЕО | В аэропорту Стамбула после приземления загорелся и развалился пассажирский самолет


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ВИДЕО | В аэропорту Стамбула после приземления загорелся и развалился пассажирский самолет
Скриншот

Пассажирский самолет в среду выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбул имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся, сообщило турецкое издание "Сабах" в Twitter.

По данным издания, все пассажиры успешно эвакуированы, передает "Интерфакс".

Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines.

На борту самолета находились 177 человек. Пострадавших нет.

В результате чрезвычайного происшествия самолет развалился на три части, добавляют СМИ.

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