ВИДЕО | В аэропорту Стамбула после приземления загорелся и развалился пассажирский самолет

По предварительным данным, из-за плохих погодных условий воздушное судно рухнуло на взлетно-посадочную полосу с высоты 30 метров. После этого самолет врезался в ограждение.
В результате чрезвычайного происшествия самолет развалился на три части, добавляют СМИ. Травмы разной степени тяжести получили 120 человек. Все они были госпитализированы.
Погибших в результате инцидента нет.
Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines.
РИА Новости сообщает, что на борту самолета находились 177 человек, включая членов экипажа.
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