ВИДЕО | В аэропорту Стамбула после приземления загорелся и развалился пассажирский самолет

По предварительным данным, из-за плохих погодных условий воздушное судно рухнуло на взлетно-посадочную полосу с высоты 30 метров. После этого самолет врезался в ограждение.

В результате чрезвычайного происшествия самолет развалился на три части, добавляют СМИ. Травмы разной степени тяжести получили 120 человек. Все они были госпитализированы.

Погибших в результате инцидента нет.

Турецкие СМИ уточняют, что самолет принадлежит турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines.

РИА Новости сообщает, что на борту самолета находились 177 человек, включая членов экипажа.