ВИДЕО: В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком(4)
В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло в 14:57 на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий на участке Энем — Горячий Ключ Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги.
По данным СКЖД, водитель КамАЗа выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
От удара машина загорелась. По словам представителя экстренных служб, горели также один из вагонов и локомотив. На место происшествия прибыл пожарный поезд.
По предварительным данным, пострадал один человек — водитель КамАЗа.
Позже представитель экстренных служб уточнил, что это была грузовая автоцистерна с дизельным топливом. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, его уже потушили.
В результате ЧП задержаны поезда Адлер — Санкт-Петербург и Адлер — Тамбов. Повреждены шесть опор контактной линии электропередачи. Пассажиров отправили на автобусах в Краснодар.
Южное управление СК на транспорте начало доследственную проверку.
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