31.07.2019, 11:38
ВИДЕО: "Унижала мое сексуальное достоинство". Подозреваемый признался, что перерезал горло московской блогерше
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК видео допроса.
"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", — сказал задержанный.
По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием, пишет
РИА Новости.
Мертвую девушку нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева 27 июля. Она училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
Убитой в Москве блогерше нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, к моменту обнаружения тела девушка была мертва около восьми часов. По одной из версий случившегося, преступник пытался пристегнуть убитую к корпусу чемодана, чтобы вынести из квартиры труп.
Ранее стало известно, что девушку нашли с перерезанным горлом в чемодане. Труп обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру в Москве. Ему позвонили обеспокоенные родители погибшей, которые долго не могли связаться с дочерью.
Убитая девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях, аудитория которого составляла примерно 80 тысяч человек.
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Привет, Москва! 👋🏾 Вот и подошла к концу наша короткая, но очень весёлая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от проливных дождей и холода к Ионическому морю. Вообще, если честно, не люблю долгий отдых. Путешествую часто, но в каждой стране провожу не более чем 3-5 дней. Самое длительное путешествие за всю жизнь было в Израиль с семьей , когда мне было лет 14. Мы тогда ездили в гости на целый месяц, объехали всю страну. Сейчас же предпочитаю путешествовать очень часто, но коротко, учеба и работа не отпускают. Зато впечатления от таких коротких поездок остаются самые яркие 💥 Детально помню каждый свой трип, все красивые места, смешные истории. В голове ничего не смешалось, как думают многие .😅 С каждой страной связано что-то своё 🌎 Расскажите про свои самые яркие путешествия, как вы обычно любите отдыхать? #traveler#travelife#travelove#luxurytravel#travelgirl#traveltheworld#traveladdicted#traveladdict#travelblog#travelgoals#agentprovocatuer#travelpost#travelgrams#styleblogger#travelwithme#style#styles#outfit#Kati_travels#korfu#korfuisland#travelgirl#teavelgirlsgo
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Kati K. 💁🏻♀️ (@katti_loves_life) 22 Июл 2019 в 1:20 PDT
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Рассказ о том, как я решила стать врачом , а также обо всех этапах, которые прошла на этом пути. Как показал опрос в сториз, многим это интересно. 🤗 О выборе будущей профессии я задумалась классе в восьмом. Нравились два направления, а именно: медицина и журналистика. Мне хорошо давались языки, гуманитарные предметы, даже в олимпиадах несколько раз побеждала. Весь следующий год я определялась и в конце концов выбрала медицину. После 9 класса я поступила в специализированный медицинский класс при Втором меде. Учиться там было тяжело, но это была отличная подготовка. В некоторые дни в расписании могло стоять по 7 химий или биологий , три обычных и четыре с преподавателем из вуза, два раза в год мы ездили сдавать экзамены.В целом воспоминания о том периоде только положительные,хоть было и нелегко♥️ Закончив 11 класс, я поступила в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В год моего поступления наш вуз был во всех новостях и произошла смена ректора. Первые три года в вузе можно смело назвать квестом на выживание. Кто учился в Пироговке, начиная с 2012 года, меня поймут 😉 Это по праву, самый жесткий медицинский университет в Москве и ,если я скажу, что учиться было легко и я вспоминаю студенческие годы с кайфом, то это будет неправдой. Работать параллельно с учебой я начала курса со второго, поэтому несколько лет у меня не было свободного времени, от слова совсем. Начиная с 4 курса, учиться стало значительно легче, так как у нас начались цикловые занятия на клин. базах, которые вели уже практикующие врачи. К самым сложным предметам за всё время обучения я отнесу, пожалуй, патологическую анатомию, судебную медицину и госпитальную терапию. Но это лично для меня, а так у всех по-разному. В конце обучения сдавали госэкзамены , состоящие из трёх этапов, и аккредитацию, где также было три этапа, включая практику на манекене. После окончания вуза, проблем с выбором дальнейшей специализации у меня не возникло, так как я уже с третьего курса знала, куда хочу пойти. На данный момент я прохожу клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии.Сам процесс обучения мне нравится, о нем расскажу как-нибудь более подробно в другом посте. #медицина#учебавмеде
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Kati K. 💁🏻♀️ (@katti_loves_life) 13 Июл 2019 в 9:00 PDT
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Скажу вам честно, я не любитель долгого шоппинга. Хожу по магазинам по-мужски, по принципу: пришёл-увидел-прикупил. Одежду, сумки, обувь покупаю очень быстро, и, как правило, в голове всегда есть чёткие образы, которые я хотела бы собрать. Но когда дело доходит до выбора белья и купальников, то я впадаю в ступор. Могу часами примерять комплекты и не выбрать ничего путного. Не перевариваю этот процесс! 🤢 Хорошо, что сегодня со мной был мой мудрый советчик ♥️ ☺️ Процесс выбора ускорился в разы. Так что, девчонки, собираясь выбрать очередной комплектик, не забудьте позвать на шоппинг своих мужчин. В этом деле они плохого не посоветуют 👌🏽
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Kati K. 💁🏻♀️ (@katti_loves_life) 1 Июл 2019 в 10:41 PDT