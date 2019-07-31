ВИДЕО: "Унижала мое сексуальное достоинство". Подозреваемый признался, что перерезал горло московской блогерше

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", — сказал задержанный.

По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием, пишет РИА Новости.

Мертвую девушку нашли в чемодане в съемной квартире на улице Пырьева 27 июля. Она училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.

Убитой в Москве блогерше нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, к моменту обнаружения тела девушка была мертва около восьми часов. По одной из версий случившегося, преступник пытался пристегнуть убитую к корпусу чемодана, чтобы вынести из квартиры труп.

Ранее стало известно, что девушку нашли с перерезанным горлом в чемодане. Труп обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру в Москве. Ему позвонили обеспокоенные родители погибшей, которые долго не могли связаться с дочерью.

Убитая девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях, аудитория которого составляла примерно 80 тысяч человек.