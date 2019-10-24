ВИДЕО | Украинский депутат бросил вызов Соловьеву: "приезжай, дам по морде!"(29)
Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.
Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.
На своем YouTube-канале нардеп вспомнил о дерзких высказываниях Соловьева в свой адрес, и призвал его озвучить претензии в лицо, пишет OBOZREVATEL.
Встретиться Гончаренко предложил в Комо (Италия), где у журналиста находится собственная вилла.
"Ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду, такую погань. Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других", — сказал Гончаренко.
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