ВИДЕО: Украина проводит боевые стрельбы возле Крыма с применением "Буков" и С-300(9)
Украинские военные проводят боевые стрельбы с использованием зенитных ракетных комплексов с большой дистанцией поражения на военном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом. Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей страничке в Facebook.
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