ВИДЕО | У московского чиновника нашли дом за 5,5 млрд рублей с сотнями гусей

В список жилья семьи Бирюковых в ФБК внесли еще три квартиры общей площадью 663 квадратных метра. Все они принадлежат племяннице Бирюкова Анжелике. Стоимость этих квартир составляет 687 млн рублей, а всего во владении членов семьи Бирюкова находится 17 квартир в центре Москвы.

"Все, теперь с описанием квартир точно закончили. Оставим машины семьи Бирюковых и грандиозную дачу напоследок, а пока расскажу вам вот про это интересное юрлицо. ООО "Вента". Только оно одно выиграло тендеров на 316 миллионов рублей у разных московских ведомств на предоставление им спецтехники — грузовиков и тягачей. А принадлежит, на минуточку, Бирюковой Екатерине Владимировне и Бирюковой Ирине Петровне. То есть дочери и жене сына Петра Бирюкова. У этой компании мы нашли офис [площадью] 516 метров в одном из небоскребов Москва-Сити, стоимость такого офиса 263 миллиона рублей. Добавим в нашу копилочку", — пишет Навальный.

Далее в ФБК выяснили, что компании "Вента" принадлежат 11 люксовых машин, включая два автомобиля Maybach и два BMW X6. В совокупности эти машины соратники Навального оценили в 92 млн рублей. Еще 11 дорогих машин в ФБК нашли у членов семьи Бирюкова (у дочери, внука, племянницы и других родственников). Эти машины стоят примерно 84 млн рублей.

Наконец, в ФБК нашли в собственности у родственников Бирюкова 50 участков земли общей площадью более 10 гектаров. На спутниковых картах эта территория напоминает промзону, однако съемка с дрона показала, что эти угодья с хаотично разбросанными постройками непонятного назначения напоминают ферму.

"Слева вольеры с птицами, чуть дальше них тоже какие-то животные. Да и вообще, в каждом одноэтажном здании, которое вы видите, разводится какая-то живность. Пролетим чуть вперед и находим настоящий пруд, в нем кто-то плавает. Приглядимся и видим повсюду гусей и уток, они на пруду, на берегу пруда, они за прудом. Их сотни, если не тысячи. И все они живут тут, под боком у Петра Бирюкова. Зачем они ему? Куда он их девает? Дарит коллегам?" — задается вопросами Навальный.

Квадрокоптер ФБК также помог найти на землях родственников Бирюкова конюшни, грядки, парники, теннисный корт, луг для коров и два главных дома. Стоимость этой земли и построек в Фонде оценили в 1 млрд рублей.

"Смотрите. По открытым источникам мы насчитали у семьи чиновника Бирюкова квартир и офисов на 4,3 миллиарда рублей, машин на 176 миллионов и дачу на миллиард. Всего выходит 5,5 миллиардов", — подытожил Навальный.

Отметим, что ранее в ФБК рассказали о недвижимости других чиновников столичной мэрии, включая вице-мэров Александра Горбенко и Наталью Сергунину.