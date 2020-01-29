ВИДЕО: У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер

По данным издания, возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени (14:00 эст.). Судно находится в 40 км от эмиратского побережья. Не установлена и принадлежность судна, его флаг, порт приписки.

"Известно лишь, что танкер находится "в регионе около месяца"", — приводит газета слова представителя МТОСК.

По данным телеканала Sky News Arabia со ссылкой на заявление Федерального управление сухопутного и морского транспорта ОАЭ, экипаж танкера спасен.

Согласно коммюнике, нефтепродуктов в момент возгорания на нем не было. В заявлении также указывается, что, по предварительной версии, пожар вспыхнул в результате аварии во время во время работ по техническому обслуживанию судна, находившегося в 21 морской миле (около 39 км) от эмиратского побережья. После того как оно подало сигнал бедствия, на место были направлены поисково-спасательные команды.

"Соответствующие службы работают над тем, чтобы потушить возникший на борту пожар", — сказали в управлении.

По имеющейся информации, речь идет о зарегистрированном в Панаме супертанкере Zoya-1.