ВИДЕО: У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер

Танкер загорелся в среду у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила издающаяся в столице ОАЭ Абу-Даби газета The National со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК).
По данным издания, возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени (14:00 эст.). Судно находится в 40 км от эмиратского побережья. Не установлена и принадлежность судна, его флаг, порт приписки.
"Известно лишь, что танкер находится "в регионе около месяца"", — приводит газета слова представителя МТОСК.
По данным телеканала Sky News Arabia со ссылкой на заявление Федерального управление сухопутного и морского транспорта ОАЭ, экипаж танкера спасен.
Согласно коммюнике, нефтепродуктов в момент возгорания на нем не было. В заявлении также указывается, что, по предварительной версии, пожар вспыхнул в результате аварии во время во время работ по техническому обслуживанию судна, находившегося в 21 морской миле (около 39 км) от эмиратского побережья. После того как оно подало сигнал бедствия, на место были направлены поисково-спасательные команды.
"Соответствующие службы работают над тем, чтобы потушить возникший на борту пожар", — сказали в управлении.
По имеющейся информации, речь идет о зарегистрированном в Панаме супертанкере Zoya-1.
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