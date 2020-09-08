ВИДЕО | Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее — мы пока ждем"

-7 сентября была похищена и вывезена в неизвестном направлении ваша соратница Мария Колесникова, с которой еще два дня назад вы общались по скайпу. Вам пришлось пройти похожую ситуацию, когда в течение нескольких часов было невозможно с вами связаться. Исходя из вашего опыта, вы можете предположить, какие действия предпринимались в отношении Марии?

- Не могу. Но учитывая, что Ольгу Ковалькову вывезли из страны в Польшу, и она об этом уже сообщила, дала комментарии по этому поводу. То, возможно, такая же участь постигла и Марию Колесникову. Мы тоже ждем с нетерпением каких-то новостей о ней. Но будет ли она какое-то время находиться в Минске либо ее сразу выдворят из страны, либо отпустят, к сожалению, мы этого не знаем. Ждем вестей. Правильно вы сказали, что, скорее всего, пытаются отстранить всех лидеров, вывезти их. Но мы должны понимать, что это ничего не изменит. Потому что объективно Координационный совет не управляет протестным движением.

-То есть план властей остается простым — насилие, точечные репрессии и нейтрализация лидеров путем выдавливания их за границу. А затем еще подключение пропаганды, которая объясняет, что некие кукловоды на Западе руководят протестами. Что, на ваш взгляд, можно было бы противопоставить этому всему, помимо мирного протеста? Что в ваших силах сейчас еще сделать для Беларуси, конечно, помимо того, что вы уже сделали?

-Поверьте, мы сейчас делаем все возможное. И каждый белорус и в стране, и те, кто живет за рубежом, делают все от них зависящее. И мы знаем, что у нас одна цель. Как и у лидеров, так и у всех белорусов эта цель — новые выборы без Лукашенко. Видим цель, идем к ней. Понятно, что всем страшно, всех запугивают. Никто не хочет оказаться в Центре изоляции правонарушителей на Окрестино или в СИЗО. Никто не хочет быть избитым. Но точка невозврата пройдена, люди не простят, не забудут. Волю народа не изменить.

-Происходящее с лидерами общественного мнения, членами Координационного совета (КС) в каком-то смысле, возможно, плюс. Это ставит крест на разговорах о расколе, которые были в последнее время, и во многом — с подачи пропаганды. Но, с другой стороны, от самого президиума КС осталось два человека в Минске. Будут ли белорусы при полном отсутствии представительства в виде президиума КС протестовать с такой же активностью и интенсивностью, как это мы видим в течение месяца.