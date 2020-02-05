ВИДЕО | Сторонник импичмента Трампа разорвала его речь — он не пожал ей руку

Инцидент произошел во время выступления Трампа с ежегодным обращением ”О положении страны” в Конгрессе США. Копию своего послания Трамп передал Пелоси за несколько минут до начала речи. В этот момент спикер протянула президенту руку, однако она осталась не пожатой, а президент развернулся и занял свое место на трибуне.

Как только Трамп закончил говорить, она взяла со стола бумаги и разорвала их. Комментируя произошедшее журналистам, Пелоси заявила, что это было ”обходительно, учитывая имеющиеся альтернативы”.

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, где Пелоси выступила одним из главных сторонников. 18 декабря нижняя палата утвердила две статьи обвинения против президента — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. 15 января стало известно, что палата представителей конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

Демократы намерены доказать, что американский президент оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.