ВИДЕО: США испытали сверхмощные авиабомбы

На видеозаписи в замедленном действии видно, как снаряд сбрасывается через бомболюк и приземляется точно в намеченном секторе. Через доли секунды происходит сильный взрыв.

Сброс был проведен стратегическим стелс-бомбардировщиком ВВС США B-2 Spirit.

GBU-57 является противобункерной авиационной бомбой. Она способна проникать на глубину до 61 метра, а также пробивать бетон толщиной до 19 метров.

