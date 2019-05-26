ВИДЕО: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников. Их можно увидеть с Земли!

Как сообщает Engadget, спутники весом 227 килограммов каждый будут летать вокруг Земли на расстоянии 550 километров от поверхности планеты. С помощью солнечной энергии они смогут обеспечивать интернет-связью весь земной шар (в дальнейшем к первым 60 аппаратам добавятся новые; общее количество Engadget оценивает в ”тысячи”).

Уже через несколько часов после запуска спутники можно было наблюдать с Земли. Так, нидерландский астроном-любитель Марко Лангбрук заснял аппараты SpaceX в небе над своей страной.

”Вот мое видео, приготовьтесь к отвалу башки”, — написал Лангбрук в своем блоге.