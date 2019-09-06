ВИДЕО | Соловьев обозвал Дудя "ничтожной мразью", "дегенератом", "либерастней"

Таких эпитетов Дудь удостоился за свой трехчасовой документальный фильм "Беслан. Помни", опубликованный на YouTube 2 сентября и собравший за это время более 10 миллионов просмотров. Положительных оценок у этого фильма в 40 раз больше, чем отрицательных.

Такой занятой человек, как Владимир Соловьев, выкроил время, чтобы потратить три часа на просмотр фильма "дегенерата" Дудя. А, возможно, ему хватило и анонсов, чтобы понять, что фильм бездарен, как и его автор, и не дотягивает до высокой планки "большой журналистики", к которой принадлежит Соловьев.

По мнению Соловьева, Дудю следовало бы и дальше сниматься в рекламных роликах шампуня (блогер и журналист Юрий Дудь является лицом рекламной кампании шампуня от перхоти Head & Shoulders Men Ultra — прим. ред.). Он назвал видеоблогера "мразью", обвинил в бездарности и в совершенном непонимании произошедшего в Беслане в сентябре 2004 года.

"Раньше был бездарным спортивным журналистом, теперь полез в другую область… Лучше бы Head&Shoulders дальше рекламировал. В этой башке кроме химэлементов Procter&Gamble ничего нет… Ноль сопереживания", — возмущался Владимир Соловьев.

Но основной гнев государственного журналиста вызвали нападки Дудя на российское государство, которое, по мнению популярного блогера, и виновато в многочисленных жертвах в Беслане.