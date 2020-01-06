ВИДЕО: "Смерть Америке!" В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асади в западной части Тегерана. По маршруту следования траурной процессии выстроились сотни тысяч людей. Молитву над телом Сулеймани вознес и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы собравшиеся стали выкрикивать: "Смерть Америке!"

Дочь Сулеймани, обращаясь к присутствующим, обещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и их союзника Израиля". "Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей", — сказала она.

Общенародная скорбь в Иране

Правительство Исламской Республики Иран объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить проститься с Касемом Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и вузы. Из Тегерана тело Сулеймани доставят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония. Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В Кермане 7 января объявлено выходным днем.