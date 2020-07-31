ВИДЕО | Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии, есть жертвы
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погибли два человека, еще 50 пострадали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылко на телеканал SIC.
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погибли два человека, еще 50 пострадали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылко на телеканал SIC.
По его данным, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено. Экстренные службы пока не могут оценить серьезность аварии.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мои соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим", — приводятся на сайте президента слова Марселу Ребелу ди Соуза.
Поезд выехал из Лиссабона в 13:30 (15:30 по эст. времени) и следовал в город Порту, находящийся на севере страны.
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