ВИДЕО | Скоростной поезд сошел с рельсов в Португалии, есть жертвы

По его данным, в вагонах находились 282 пассажира, машинист заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. Железнодорожное движение там временно приостановлено. Экстренные службы пока не могут оценить серьезность аварии.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мои соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим", — приводятся на сайте президента слова Марселу Ребелу ди Соуза.

Поезд выехал из Лиссабона в 13:30 (15:30 по эст. времени) и следовал в город Порту, находящийся на севере страны.

Portugal : On signale un accident de train à grande vitesse au Portugal qui aurait fait 1 mort et 50 blessées pic.twitter.com/YIvPXpyhTM — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 31, 2020