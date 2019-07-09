09.07.2019, 21:37

ВИДЕО | Сильнейшее наводнение за 148 лет: в Вашингтоне затопило Белый дом

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В столице США Вашингтоне из-за длительных дождей произошло сильнейшее за 148 лет наводнение, сообщает snob.ru со ссылкой на ABC News

Как пишет The Washington Post, в центре города под водой дороги, вода заливает несколько станций метро.

Затопленными оказались также подвал Белого дома и Национальный архив, последний на время закрыли для посещений.

Известно, что в некоторые районы города спасатели не могут добраться, при этом тысячи домов остались без электричества. Уточняется, что в результате наводнения не оказалось ни погибших, ни раненных.

Длительные проливные дожди принес тропический циклон. По оценкам метеорологов, он будет дальше двигаться по территории США. Наводнение уже коснулось некоторых городов в штатах Вирджиния и Мэриленд.

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