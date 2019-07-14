ВИДЕО | Шаман, идущий изгонять Путина, собрал массовый митинг в Чите

По оценке издания, на митинг пришли более 300 человек, "МБХ медиа" пишет, что на площади присутствовало более 700 человек. Организаторами акции были региональное отделение КПРФ и общественно-политическая организация "Гражданская солидарность", но больше всего собравшихся заинтересовал именно шаман, а главным лозунгом стал "Россия без Путина", пишет портал.

Шаман прошел уже более двух тысяч километров, Чита стала первым на его маршруте крупным городом, пишет "Байкал 24". Габышев призвал участников митинга к установлению в стране прямого народовластия, заявил, что высшим органом власти должны стать народные собрания и сходы, а также выступил за отставку Путина.

"Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами — народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие", — объяснил шаман. В завершение своей речи на митинге Габышев объявил людям, что отныне Путин им "не указ — живите свободно", и провел на площади магический обряд для всех собравшихся. После акции читинцы подходили к нему, делали селфи и задавали вопросы.